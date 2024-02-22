الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بحضور حواس افتتاح المعامل العلمية البحثية المتخصصة بالقومى للحضارة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

 

افتتح اليوم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بمرافقة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، المعامل العلمية البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. 

كما  ألقى غنيم كلمة نيابة عن  أحمد عيسي وزير السياحة والآثار ناقلا تحيته للجميع بهذه المناسبة وعن سعادته بافتتاح هذه المعامل والتي ستضيف أهمية كبيرة للمتحف القومي للحضارة المصرية ليؤكد على دوره كمنارة ثقافية وعلمية متكاملة تساهم في حماية التراث المصري، كونه مؤسسة ذات إمكانيات ثقافية وعلمية متميزة ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع، لافتا إلى أن المعامل بما تمتلكه من تجهيزات وفرق عمل على أعلى مستوي يعد مصدرا هاما من مصادر زيادة الدخل ورفع العوائد الإقتصادية للمتحف باعتبارها وحدات ذات طابع اقتصادي، بما يمكن المتحف من تحقيق عوائد كبيرة من خلال أعمال تحاليل العينات التي سوف يتم إجراؤها في هذه المعامل، بالإضافة إلى المشروعات العلمية والبحثية المشتركة.

وأشار غنيم  إلى أن افتتاح هذه المعامل اليوم يأتي إنطلاقا  من دور المتاحف كمنارات للتعليم والتعلم  وقلاعا للبحوث العلمية المتقدمة التي تواكب روح العصر، وكمثال يحتذي به بين المتاحف المصرية والذي يأتي متوافقا مع شعار المجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم" لعام 2024 في جعل المتاحف مركزا للتعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن هذه المعامل سوف تساهم بما تمتلكه من وحدات للبحوث والتحاليل ووحدات الأشعة والقياس في تطور البحث العلمي ليس فقط في مجال الآثار ولكن في مختلف المجالات العلمية ذات الصلة.

موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا الحدث الهام وفريق عمل المتحف بالكامل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن افتتاح اليوم كان تحديا كبيرا للمتحف حيث كان من المقرر افتتاحها منذ عدة سنوات لافتا أن المتحف واجه العديد من العقبات المالية والإدارية ليأتي اليوم للاعلان عن هذا الافتتاح العظيم.

كما أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق أن افتتاح المعامل البحثية والعلمية اليوم سيضيف أهمية كبيرة لدور المتحف كمؤسسة علمية وثقافية، ولاسيما معمل الحمض النووي DNA والذي سيكون له بالغ الأثر في دراسة وتحليل عدد من المومياوات المصرية والتي لم يتم التعرف على أصحابها حتى الآن، لافتا إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة الإعلان عن أصحاب عدد من المومياوات المجهولة وكذلك أسباب وفاتها.

وقد اصطحب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الحضور في جولة داخل المعامل العلمية البحثية تم خلالها التعريف بالمعامل والأجهزة والمعدات التي تحتويها.

حضر الافتتاح الدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، ورئيس المركز القومي للبحوث، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس جمارك القاهرة، ومسئول مصانع الإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء المعاهد والبعثات الأثرية الأجنبية في مصر، عدد  من الأكاديميين والباحثين فى التخصصات العلمية المتنوعة من مختلف الجامعات المصرية والمراكز والتحاليل البحثية، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار

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