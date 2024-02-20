الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"القومى للحضارة" يعتمد مواعيد الزيارة خلال شهر رمضان

المتحف القومى للحضارة
المتحف القومى للحضارة المصرية

اعتمد المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مواعيد العمل الرسمية بالمتحف أثناء شهر رمضان لتكون يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، وعلى أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الثالثة مساءً.

وناقش مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية الموافقة على زيادة أسعار التذاكر الخاصة بدخول معامل الترميم بدءًا من أول أبريل المقبل لتكون 300 جنيه مصري للزائر المصري، و1000 جنيه مصري للزائر الأجنبي، مع التأكيد على أهمية مراجعة هذه الأسعار بشكل سنوي.

 

الاستعانة بالمرشدين بجولات المتحف القومى للحضارة المصرية

كما تمت مناقشة والموافقة على الاستعانة بالمرشدين السياحيين في الجولات الإرشادية التي يتم تنظيمها بالمتحف كخدمة مقدمة إضافية للزائرين بدءًا من 1 مارس المقبل، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الذي تم إعداده بين هيئة المتحف ونقابة المرشدين السياحيين، على أن يقوم الزائر طالب هذه الخدمة بالحجز المسبق إلكترونيًا قبل الزيارة بـ48 ساعة، وقد تم الاتفاق على تقييم هذه التجربة خلال الثلاثة أشهر الأولي لتطبيقها.

وتم عرض ومناقشة والموافقة على مقترح إعطاء نسبة خصم على التذاكر المجمعة الخاصة بدخول قاعات العرض المتحفي لشركات السياحة تحفيزًا لهذه الشركات على تضمين زيارة المتحف بصورة أكبر في البرامج السياحية المختلفة بما يسهم في الترويج للمتحف وزيادة أعداد الزائرين إليه، وذلك في حال شراء أكثر من 500 تذكرة وتكون نسبة الخصم 10%، وأن تكون صلاحيتها لمدة 3 أشهر أو حتى إعلان أي زيادات في الأسعار أيهما أقرب. وتم الاتفاق على أن يتم تقييم هذه التجربة بعد 6 أشهر من تنفيذها.

يشار إلى أن المتحف القومى للحضارة ينظم، حاليًا، مبادرة طبلية مصر لتسلط الضوء على التراث الشعبي من المأكولات واحتفاء وإحياء الموروثات من الأطعمة الشعبية، كأحد أنواع التراث غير المادي لحمايته من الاندثار.

المتحف القومي للحضارة المصرية شهر رمضان شباك التذاكر نقابة المرشدين السياحيين قاعات العرض المتحفي

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