الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

جريدة الدستور

مع قرب ليلة النصف من شعبان يشغل بال الكثير من المواطنين معرفة النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس عبر جوجل، حيث أنه يعتبر من الشهور العربية التي يترقبها آلاف من المواطنين في الدولة المصرية، وذلك بسبب العمل على القيام فيه كل الأعمال التي يتم رفعها لله عز وجل في هذا الشهر والتي يعد أهمها هو القيام بالصوم والصلاة، والذي خصه الرسول “صلي الله عليه وسلم” بالصيام الكثير.

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس 

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس، وجدول أيام شهر شعبان المتبقية على رمضان. 

النهاردة كام شعبان 2024

يوم الخميس الموافق 1445/8/12 هو اليوم الثاني عشر في شهر شعبان خلال اليوم 22 فبراير 2024.

ورقة نتيجة اليوم الخميس 2024

من المعروف أن اليوم هو يوم الخميس الموافق 22 في شهر فبراير وذلك اليوم سوف يكون في النتيجة بالتاريخ الميلادي، بينما بالنسبة للتاريخ الهجري سيكون يوم 12 من شعبان، وأما بالنسبة للتاريخ القطبي سيكون يوم 14 من شهر أمشير.

جدول أيام شهر شعبان المتبقية على رمضان

  • يوم الجمعة 1445/8/13 في يوم 23 فبراير 2024.
  • السبت 1445/8/14 بيوم 24 فبراير 2024.
  • الأحد 1445/8/15 في يوم 25 فبراير 2024.
  • الإثنين 1445/8/16 بيوم 26 فبراير 2024.
  • الثلاثاء 1445/8/17 بيوم 27 فبراير 2024.
  • الأربعاء 1445/8/18بيوم 28 فبراير 2024.
  • الخميس 1445/8/19 29 في يوم فبراير 2024.
  • الجمعة 1445/8/20 في يوم 1 مارس 2024.
  • السبت 1445/8/21 في يوم 2 مارس 2024.
  • الأحد 1445/8/22 بيوم 3 مارس 2024.
  • الإثنين 1445/8/23 في يوم 4 مارس 2024.
  • الثلاثاء 1445/8/24 في يوم 5 مارس 2024.
  • الأربعاء 1445/8/25 في يوم 6 مارس 2024.
  • الخميس 1445/8/26 بيوم 7 مارس 2024.
  • الجمعة 1445/8/27 بيوم 8 مارس 2024.
  • السبت 1445/8/28 بيوم 9 مارس 2024.
  • الأحد 1445/8/29 بيوم 10 مارس 2024.

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موعد بداية شهر رمضان 2024

ومن الجدير بالذكر انه قد تم الإعلان عبر المعهد القومي للبحوث الفلكية على أنه يكون من المقرر أن سيكون موعد شهر رمضان لعام 2024 في يوم الإثنين الموافق 11 من مارس 2024، على أن سيتم العمل على تحديد الموعد المؤكد عبر دار الإفتاء المصرية في يوم الرؤية.

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