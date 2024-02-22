اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بقيام كرسي أنطاكية

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى قيام كرسي بطرس في أنطاكية، ومِنَ المَعروفِ أنَّ المُؤمِنينَ بالمَسيحِ لُقِبوا "مَسيحيين" لأوَلِ مَرَةٍ في إنطاكية. وَمِنَ المَعروفِ أيضاً، أنَّ بُطرُسَ قَضى زَمَناً في إنطاكيَة، وكانَ بِلا شَك رَئيسَ الكنيسَةِ فيها. وبِحَسَبِ التَقليدِ قَد أقامَ مَكانَهُ أوديوس، ثُمَّ مِن بَعدِهِ إغناطيوس. لكنَّ بُطرُسَ لَم يَبقَ كلَّ حياتِه في إنطاكية بل إنتَقَلَ الى روما، وماتَ فيها.

والقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها، إن يبس الزرع، فهذا ليس بسبب الحرارة. لم يقل الرّب يسوع إنّه يبس بسبب الحرارة بل لأنّه "لَم يكُن له أَصلٌ"إن اختنقت الكلمة، فالسبب ليس الأشواك بل مَن ترك الأشواك تنمو بحريّة. يمكنك أن تمنع نموّ تلك الأشواك باستخدام الإرادة، كما باستطاعتك أن تستخدم الغنى بشكل مناسب. ولهذا السبب، لم يتحدّث المخلّص عن العالم بل عن "هموم العالم"، ولم يتكلّم عن "الغنى" بل عن "جاذبيّة الغنى". دعونا لا نتّهم الأشياء بحدّ ذاتها بل الفساد المستشري في ضمائرنا.

كما ترون، إنّ الخلل لا يكمن في الزارع ولا في الزرع بل في الأرض التي تستقبل الزرع، وهو ما يفسّر كلّ شيء، أي إنّ الخلل يكمن مدى استعداد قلوبنا. ونرى هنا أيضًا عمق طيبة الله تجاه البشر حيث أنّه، بدون أن يفرض ممارسة الفضائل بالقياس نفسه، يستقبل مَن يأتون أوّلاً، ولا ينبذ مَن يأتون ثانيًا ويهيّئ دائمًا مكانًا لمَن يأتون ثالثًا...

ولذلك، علينا أن نصغي بانتباهٍ إلى الكلمة ونحفظها بأمانة في ذاكرتنا، ونمتلئ شجاعة لننبذ بعدها الغنى ونتجرّد من حبّ خيرات هذا العالم. فإن كان يسوع يعتبر الإصغاء إلى الكلمة في المقدّمة وقبل غيره من الشروط فهذا لأنّه الشرط الأساسي. إذ "كَيفَ يُؤمِنونَ بِمَن لم يَسمَعوه؟" ونحن أيضًا إن لم نتنبّه إلى ما قيل لنا، فلن نعرف ما هي واجباتنا، لنشعر بعدها بشجاعة ونرفض خيرات هذا العالم. دعونا نتقوّى بكلّ الأشكال لنستفيد جيّدًا من هذه الدروس: فلنصغِ إلى الكلمة ونرسّخ جذورنا في الأرض ونتخلّص من كلّ همّ دنيوي.