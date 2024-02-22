الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بودكاست الدستور

الشيخ أحمد التوني.. صوتي خمرُ الصالحين

الشيخ أحمد التوني
الشيخ أحمد التوني

لم يكن الشيخ أحمد التوني مجرد منشد أو مداح، هو حالة من التجلي الخالص وصورة من صور الإلهام، رجل صهرته التجربة حتى صفا، ونحلته الأيام حتى كاد يكون شفافا، فها هو جسمه النحيل، عود ممصوص، وعظام وجهٍ بارزة، وأسنان بالية، وها هي وقفته،  تشبه وقفة من أصيب بالمس، فإذا أنشد هام، وإذا دق بسبحته على الكوب، انجذب، وانقطع عن الناس، كأنه انتقل إلى دنيا غير الدنيا، ورأى أشياء لا يراها البشر العاديون.

في حلقة اليوم، نترك أرواحنا تهيم مع روحانيات التوني، ونتأمل في ملامح وجهه الذي يشبه الأرض الخضراء. هذا بودكاست "شخصيات قلقة" من الدستور، وأنا محمد هشام.

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