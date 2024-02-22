المؤبد لـ6 قتلوا مقاولا للاستيلاء على محل بالمنتزه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " ا.ت.م" و" ع.ا.م" و" و" ي.ر.م " و" ن.ع.م " و" م.م.ا" و" ع.م.ع"، بالسجن المؤبد، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، عما أسند إليهم، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة السلاح الناري والذخيرة والأسلحة البيضاء المضبوطين.

كما قضت بإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم بقتل المجني عليه" ن.د.ش".

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15618 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بقيام المتهمين وبحوزتهما سلاح ناري وأسلحة بيضاء وقتل المجني عليه وحيازة محل بالقوة بدائرة القسم.

نتائج التحقيقات

تبين من التحقيقات، إلى قيام المتهمين كل من " ا.ت.م" عامل بيع زيوت " ع.ا.م" بائع مأكولات و" ي.ر.م "صاحب تاجير سيارات و" ن.ع.م " عامل بفندق و" م.م.أ" موظف بشركة و" ع.م.ع" ميكانيكي، اتفقوا فيما بينهم علي تنفيذ مخطط إجرامي هو غصب حيازة محل الكائن بعقار المجني عليه" ن.د.ش" مقاول،عن طريق القوة وبيتوا النية وعقدوا العزم المصمم فيما بينهم على إزهاق روحه ومن يتعرض مخططهم.

وأضافت التحقيقات أنهم أعدوا لذلك سلاح ناري بندقية خرطوش وذخائر وأسلحة بيضاء وتوجهوا للعقار خاصة المجني عليه مشهرين أسلحتهم في مواجهة من تعرضهم وقاموا بكسر أقفال باب المحل، و غصبوا حيازة المحل بالقوة حال تواجد المجني عليه أمام العقار خاصته، حتى أطلق المتهم الثاني عيارا ناريا من البندقية الخرطوش حيازته فسقط المجني عليه أرضا، بالتعدي عليه بسلاح أبيض، حال استعراضهم القوة لبسط نفوذهم ومنع أي شخص يتدخل لإنقاذ المجني عليه قاصدين إزهاق روحه، وتوفي متأثرا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.