آخرهم نصف جثة.. القتلة يتفننون في إخفاء جرائمهم

انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من جرائم القتل البشعة التي راح ضحيتها أبرياء بسبب طمع وجشع الجناة، وكان آخرهم العثور على "نصف" جثة لطالب في الدقهلية، والتي آثارت الرأي العام من شدة بشاعتها، وكيف تفنن القاتل في إخفاء جريمته.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز وقائع القتل التي شهدتها البلاد.

نصف جثة ..



شهدت محافظة الدقهلية واقعة قتل بشعة، بعد أن عثر الأهالي على نصف جثة طالب وذلك بعد اختطافه وطلب فدية 100 ألف جنيه من أسرته، وبعد 9 أيام من البحث المتواصل من قبل فرق البحث الجنائي المتمركزة بمنطقة حفير شهاب الدين بالستامونى بالدقهلية، تمكن ضباط البحث الجنائى بمدرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام من ضبط مرتكبي واقعة قتل الطالب وشطر جسده إلى عدة أجزاء والعثور على الجزء السفلي من جسده، مرورًا بالعثور على أجزاء من الجزء العلوي صباح اليوم الخميس، ليتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدرسه الخاص.

والبداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور الأهالي على جزء سفلى لجثة شاب داخل جوال ملقاة على جسر مصرف، في المنطقة ما بين قريتي «7 ثابت و22 الناقعة».



على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «إيهاب أشرف عبدالعزيز»، ويبلغ من العمر 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، مقيم بقرية عمر بن الخطاب بالحفير مركز الستاموني، ومبلغ بغيابه منذ مساء الثلاثاء قبل الماضي عقب خروجه من الدرس.

أشلاء زوج ..

اشتركت الزوجة مع عشيقها في التخطيط والتنفيذ لتخدير زوجها وقتله، ولم يكتفيا بذلك بل قاما بتقطيع جسده لآشلاء صغيرة والتخلص منها بصناديق القمامة مستغلين كثرة الكلاب بها والتي ستقوم بأكلها سريعًا قبل اكتشافها.

وكشف مصدر أمني أن رجال المباحث وجدوا صعوبة كبيرة فى جمع باقي الأجزاء نظرًا لتقطيعها لقطع صغيرة وتوزيعها في مناطق متفرقة.

وكانت بداية القضية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة تفيد بتغيب زوجها "سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان فى منزله فى نفس اليوم الذي أدعت زوجته فيه اختفائه.

وأضافت التحريات أن الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل ويعمل عامل رخام وأنهما اتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتخديره ثم تقطيع جثته ووضعوها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقياها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم

طفلة مذبوحة ..

شهدت محافظة قنا واقعة مأساوية، حيث عثر الأهالي علي جثة طفلة مذبوحة الرقبة بجوار مستودع أنابيب بالمحافظة.

وبعمل التحريات الأولية كشفت أن الضحية تدعى "ملك محمد" 10 سنوات، خرجت من منزلها متوجهة إلى إحدى محال البقالة لشراء متطلبات للمنزل، وكان بحوزتها 200 جنيه وترتدي قرط ذهبي.

وبينت التحريات، أن جدة الطفلة كانت متجهة إلى منزل ابنتها، وعثرت بالصدفة على حفيدتها ملقاة في الشارع، ومسجاة على وجهها، وتبين وجود جرح ذبحي بالرقبة من الأمام، وعدم وجود القرط الذهبي، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها وضبط المتهمين.