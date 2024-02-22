الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شبّ داخل شقة سكنية فى كرداسة

حريق شقة
حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات في منطقة كرداسة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية في كرداسة.

 انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ التحقيق للوقوف على سبب الحريق.

حريق شقة سكنية دون وقوع إصابات منطقة كرداسة غرفة عمليات الحماية المدنية

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