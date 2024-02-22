الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إنقاذ 31 شخصًا في حريق لنش سياحي جنوب البحر الأحمر

حريق لنش سياحي
حريق لنش سياحي

شهدت شواطئ البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، نشوب حريق بأحد اللنشات البحرية جنوب المحافظة، إذ كان اللنش في طريقه لرحلة غوص، وجرى إنقاذ 31 شخصا ما بين سياح أجانب ومصريين بينهم طاقم اللنش.

البداية بتلقي اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد اللنشات البحرية أثناء خروجه في رحلة مبيت، وكانت تقل على متنها 17 سائحًا أجنبيا، بالإضافة إلى 14 من طاقم اللنش من المصريين.

وتبين أن اللنش كان فى طريقه لإحدى مناطق الغوص جنوب البحر الأحمر، وجرى تحديد موقعه بين مدينة سفاجا وقرية الحمراوين.

وجرى الدفع بـ17 سيارة إسعاف لموقع إنزال الركاب، والذين جرى إنقاذهم بواسطة الجهات المختصة واللنشات المجاورة لمنطقة الحادث، وجميعهم بخير ولا إصابات بينهم.

شواطئ البحر الأحمر حريق اللنشات أجانب ومصريين طاقم اللنش

مواد متعلقة

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجارى بحدائق الأهرام

نفوق 6 آلاف دجاجة في حريق نشب داخل مزرعة فى البحيرة

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مدرس فيزياء وراء ارتكاب واقعة قتل طالب وشطره لنصفين بالدقهلية

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار أراضي وعقارات "الخط الثاني للقطار الكهربائي" منفعة عامة

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يستحوذ على حصة الحكومة فى شركة "تمويلى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة