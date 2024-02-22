إنقاذ 31 شخصًا في حريق لنش سياحي جنوب البحر الأحمر

شهدت شواطئ البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، نشوب حريق بأحد اللنشات البحرية جنوب المحافظة، إذ كان اللنش في طريقه لرحلة غوص، وجرى إنقاذ 31 شخصا ما بين سياح أجانب ومصريين بينهم طاقم اللنش.

البداية بتلقي اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد اللنشات البحرية أثناء خروجه في رحلة مبيت، وكانت تقل على متنها 17 سائحًا أجنبيا، بالإضافة إلى 14 من طاقم اللنش من المصريين.

وتبين أن اللنش كان فى طريقه لإحدى مناطق الغوص جنوب البحر الأحمر، وجرى تحديد موقعه بين مدينة سفاجا وقرية الحمراوين.

وجرى الدفع بـ17 سيارة إسعاف لموقع إنزال الركاب، والذين جرى إنقاذهم بواسطة الجهات المختصة واللنشات المجاورة لمنطقة الحادث، وجميعهم بخير ولا إصابات بينهم.