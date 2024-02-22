الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

العلاقة السامة: ما هى الإساءة السرية وعلامات يجب أن تعلم بها

الإساءة السرية
الإساءة السرية

في العلاقة السامة يمكن أن تكون الإساءة السرية أسلوبًا خطيرًا للتلاعب على عكس الإساءة العلنية، فإن الإساءة السرية ليست ظاهرية تستخدم الإساءة العلنية الاعتداء الجسدي والعنف الذي يسهل فصله وتفسيره.

من ناحية أخرى، تستخدم الإساءة السرية تقنيات التلاعب والتلاعب التي يمكن أن تتركنا في حيرة من أمرنا وإبطال مفعولها إن الشعور بالعجز يمكن أن يجعلنا محبطين ومستاءين: "إن التعرض للإساءة السرية يمكن أن يكون أمرًا مؤلمًا ومربكًا بشكل لا يصدق. 

غالبًا ما يصف الناس الشعور بالارتباك والبطلان والقلق والعجز إن التعرف على علامات الإساءة السرية وطلب الدعم من الأشخاص أو المتخصصين الموثوقين والداعمين أمر بالغ الأهمية للشفاء والتحرر من آثارها. "، كتب المعالج لوسيل شاكلتون.

إليك ما تبدو عليه الإساءة السرية:

التلاعب: يمكن أن يتلاعب بنا للتشكيك في أفكارنا ورؤيتنا للواقع، ما يجعلنا نشعر بالارتباك.

سحب الانتباه: يمكن للأشخاص الذين يقومون بالإساءة الخفية استخدام أساليب سحب أو تجاهل الاهتمام منا كوسيلة لمعاقبتنا.

الابتعاد عن المسؤولية: من أجل الهروب من تحمل المسؤولية، قد يلوموننا على مشاكل وأخطاء لم نرتكبها.

التعثر بالذنب: قد يستخدمون أساليب لعب دور الضحية، أو التعثر بالذنب للحصول على ما يريدون.

إليك ما يبدو عليه الإساءة السرية:

محيّر: مع تحدي نسختنا للواقع باستمرار، قد نبدأ في الشعور بالارتباك بشأن كل شيء.

إبطال: يتم رفض عواطفنا ومشاعرنا وتجاربنا باستمرار، هذا يمكن أن يجعلنا نشعر بالبطلان والإحباط.

إثارة القلق: نحن نعيش باستمرار على الحافة ونتوقع الهجوم أو التلاعب التالي، كما يمكن أن يجعلنا قلقين ومتوترين طوال الوقت.

العزلة: عندما لا يكون لدينا من يشاركنا مشاعرنا، يمكن أن نشعر باليأس والعجز لأننا عالقون في الموقف.

اليأس: التوتر المستمر والاضطراب العاطفي يمكن أن يحرمنا من أي نوع من الأمل المتبقي في الحصول على حياة أفضل

في العلاقة السامة سحب الانتباه التعثر بالذنب الإساءة السرية إثارة القلق

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