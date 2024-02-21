الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

النصر يكرر تفوقه على الفيحاء بثنائية ويتأهل لدور الثمانية

النصر السعودي
النصر السعودي

صعد فريق النصر السعودي لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه ومواطنه الفيحاء، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وكرر النصر تفوقه على الفيحاء بعدما سبق أن تغلب عليه 1 / صفر في مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي، ليظفر ببطاقة الصعود لدور الثمانية عن جدارة، عقب فوزه 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح أوتافيو التسجيل لمصلحة النصر في الدقيقة 17، قبل أن يضيف النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(العالمي) في الدقيقة 86.

ويعد هذا هو الفوز الثالث على التوالي للنصر على الفيحاء في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، بعدما سبق أن تغلب عليه أيضا 3 / 1 في مباراة الفريقين بدوري المحترفين السعودي (دوري روشن) في أكتوبر الماضي.

بذلك، ضرب النصر موعدا في دور الثمانية مع العين الإماراتي، الذي اجتاز عقبة ناساف كارشي الأوزبكي، بعدما تغلب عليه 2 / 1 في مجموع لقائي الذهاب والعودة بدور الـ16 في البطولة.

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