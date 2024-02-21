الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد كرة يعتمد الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، في اجتماعه اليوم الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين بعد مناقشة مطولة مع علاء نبيل، المدير الفني للجبلاية وجاء تشكيل الأجهزة الفنية كالتالي:

• منتخب مصر للشباب "مواليد 2005"

المدير الفني: وائل رياض

المدرب العام: علاء عبده

مدرب: أحمد عبدالرءوف

مدرب حراس المرمى: أيمن طاهر.

• منتخب مصر للناشئين "مواليد 2007"

المدير الفني: أسامة نبيه

المدرب العام: شريف عبدالفضيل

مدرب: محمد عمر النور

مدرب حراس المرمى: إبراهيم عبدالجواد

• منتخب مصر للناشئين "مواليد 2008"

المدير الفني: أحمد الكاس

المدرب العام: محمد إبراهيم

مدرب: رامي عادل

مدرب حراس المرمى: أحمد فوزي.

• منتخب مصر للناشئين "مواليد 2009"

المدير الفني: حسين عبداللطيف

المدرب العام: عبدالستار صبري

مدرب: كريم أيمن

مدرب حراس المرمى: أمير عبدالحميد.

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