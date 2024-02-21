الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس شاب بتهمة التحرش بفتاة من ذوي الهمم فى التبين

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس شاب بتهمة التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة التبين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين  من خلال التحقيقات أن المتهم بالغ من العمر 36 سنة عامل، وجار المجنى عليها، وقام بمحاولة تقبيل المجنى عليها وهى من ذوي الهمم وتبلغ من العمر17 سنة، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، أثناء صعودها سلم العقار سكنها، وقام أحد الجيران بمشاهدة المتهم في هذه الأثناء وإبلاغ والد الفتاة.

كان قد ورد بلاغ لضباط مباحث التبين من الأهالي، مفاده تمكنهم من ضبط شاب، أثناء التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بملامسة أجزاء حساسة من جسد المجني عليها والتحرش بها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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