إصابة 6 أشخاص فى انقلاب "ميكروباص" بطريق أسيوط الزراعى

شهد طريق أسيوط الزراعى، إصابة 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بورود بلاغ إلى الأجهزة المختصة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الزراعى.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتجت عنه إصابة 6 أشخاص ونُقلوا جميعهم إلى المستشفى.