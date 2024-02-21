كيف تميزت مرافعة ياسمين موسى أمام "العدل الدولية"؟.. أستاذ قانون دولى يجيب

في خطوة تؤكد عراقة وحكمة الدبلوماسية المصرية التي ترجع لعصور الفراعنة، قدمت مصر مرافعة قوية ومقنعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، في حوار مع برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد إن مصر أظهرت موقفها الثابت والمسئول تجاه القضية الفلسطينية، وأنها تتحدث باسم العالم العربي والإسلامي والإنساني، مشيرًا إلى أن مصر هى أول دولة في المنطقة سلمت مذكرتين قانونيتين تفصيليتين للمحكمة توثق فيها جرائم الاحتلال منذ عام 1967.

وأثنى "سلامة" على تميز أداء المستشارة ياسمين موسى، ممثلة الدولة المصرية، التي استخدمت لغة القانون والحقائق والأدلة لإثبات أن الاحتلال العسكري هو احتلال غير شرعي، وأنه يجب على المحكمة أن تصدر توصية بضرورة إنهائه والسماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم.

وتوقع سلامة أن يكون للرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة في غضون عامين تأثير كبير على موقف الدول والمجتمع الدولي من إسرائيل، وأن يكون دافعًا لإيجاد حل سياسي عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي.