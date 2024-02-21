"دراما الشحاذين" و"أصبع روج" في الليلة الخامسة من ليالي نوادي المسرح بالجيزة

تتواصل فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح الإقليمي، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

“اصبع روج” ودراما الشحاذين" في مركز الجيزة الثقافي

وضمن عروض الليلة الخامسة، استقبل مسرح مركز الجيزة الثقافي، عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان "أصبع روج" للمخرجة ماجده اللبان، وتدور أحداثه حول معاناة مريض إضطراب الهوية الجندرية أو الهوية الجنسية، ويظهر العرض الصراعات التي يعاني منها هذا المريض في محاولاته البحث عن هويته، وإرضاء رغباته، ومعاناته وآلامه النفسية وعدم قدرته على مواجهة المجتمع بماهيته، فالجسد يرفض أن تظهر الروح ماهيتها بينهما الروح تناضل من أجل ذلك.

بينما كان العرض الثاني بعنوان "دراما الشحاذين" من إخراج عبد الرحمن أحمد، والعرض يحاكي بطريقة كوميدية حياة مجموعة من المهمشين الذين يستغلوا أحد المباني المهجورة، ليعيشوا فيه ويحكي كل منهم تجربته الحياتية.

نبذة عن عروض الموسم الجديد لنوادى المسرح الإقليمي

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وشهدها سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الفنان الدكتورعلاء قوقة، الناقدة لمياء أنور، وإيمان محمد من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وأعضاء لجنة التحكيم المخرج أحمد طه، والمخرج محمد طايع، الناقدة رنا عبد القوي، ودعاء حسن مقرر اللجنة.

ويقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، 26 عرضا مسرحيا، منها 14 عرضا لفرع ثقافة الجيزة، يستمر عرضها حتى 22 فبراير الحالي.

قصور الثقافة تحتفي بالمسيرة الإبداعية لمصطفى نصر

على جانب آخر، شهد قصر ثقافة الأنفوشي، لقاء أدبيا نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفاء بمسيرة الكاتب والروائي السكندري الكبير مصطفى نصر، وجاء اللقاء ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، في سياق خطط وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الأدب والفكر بالمحافظات الذين قدموا عطاءات مهمة في حقلي الثقافة والإبداع.

شارك باللقاء الأدباء والنقاد شوقي بدر يوسف، محمد عطية، ومحمد عباس، بحضور كل من الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والشاعر عبده الزرّاع مدير عام الثقافة العامة، وعزت عطوان مدير عام ثقافة الإسكندرية، ولفيف من المثقفين والمبدعين.