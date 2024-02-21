النائب محمد أبوهميلة يثمن تضحيات رجال الشرطة ويشيد بتكريم الوزارة لهم

ثمن اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أمين عام الحزب، تكريم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال وزارة الداخلية والشرطة المصرية، ومنحهم الأنواط التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة الداخلية.

أوضح أبوهميلة، أن هذا التكريم يعد تقديرًا وعرفانًا ورسالة شكر لأبناء الشرطة الذين قدموا تضحيات كبيرة بدمائهم لوطنهم الغالي مصر، مضيفًا أنه يشيد بهذا التكريم الذي صادف أهله، مؤكدًا أن رجال الشرطة قدموا الغالي والنفيس وضحوا بدمائهم على مر التاريخ المصري المعاصر، كما قدموا أرواحهم في سبيل مكافحة الإرهاب والجريمة بكل أنواعها لتوفير الأمن والأمان والاستقرار لأبناء وطنهم ولوطنهم الحبيب مصر.

وأشار أبوهميلة، إلى أن وزارة الداخلية أصبحت تستخدم أحدث النظم التكنولوجية في كشف الجرائم ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، موضحًا أن الضباط في الوقت الحالي أصبحوا مدربين على أعلى مستوى على استخدام أحدث الوسائل العلمية المتطورة في كشف الجريمة، وقد شهد جهاز الشرطة تطورًا وأحدث طفرة نوعية غير مسبوقة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار، إضافة لجهود الوزارة في تقديم كل الخدمات كخدمات السجل المدني وإصدار وثائق وجوازات السفر والمبادرات السلعية التي تقدمها بأسعار مخفضة وغيرها من الخدمات الأخرى التي تفيد الوطن والمواطن.

يذكر أن وزارة الداخلية احتفالية نظمت لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين في كل المراحل الدراسية مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الفنانين والرياضيين، تم خلالها نقل تحيات وتقدير اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معاني الاعتزاز وأصدق عبارات التهنئة والامتنان لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث تم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير وكئوس التفوق الدراسي للأول في كل مرحلة تعليمية.