الداخلية تنظم زيارات استثنائية لنزلاء السجون وتكريم أبناء الشهداء



واصلت وزارة الداخلية جهودها المتواصلة للحفاظ على حقوق الإنسان واستكمال سياسة التواصل المجتمعي واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعلاء قيم حقوق الإنسان، حيث سمحت بزيارات استثنائية لنزلاء السجون، تكريم المتفوقين من أبناء الشهداء، وعمل ورش تدريبية للعاملين في الحكومة.

زيارة استثنائية لجميع نزيلات السجون

زيارة استثنائية لجميع نزيلات السجون

قررت وزارة الداخلية منح جميع السجينات (زيارة استثنائية) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 25 11 2020 حتى يوم الخميس الموافق 10 12 2020، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون. مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزيلات والزائرين.



تكريم المتفوقين من أبناء الشهداء

تكريم المتفوقين من أبناء الشهداء

نظمت وزارة الداخلية احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين في كافة المراحل الدراسية مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الفنانين والرياضيين، تم خلالها نقل تحيات وتقدير اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معاني الاعتزاز وأصدق عبارات التهنئة والامتنان لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة. حيث تم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسي للأول في كل مرحلة تعليمية.



ورش تدريبية للعاملين في الحكومة