الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية: قرار الكنيست إمعان إسرائيلى فى تحدى المجتمع الدولى

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، اعتماد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة قرار رفض الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي، برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق الشعب الفلسطيني بقوة الاحتلال، وبقاء الدولة الفلسطينية رهينة بيد مصالحه الاستعمارية العنصرية.

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وأكدت الخارجية الفلسطينية مجددًا أن عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، واعترافات الدول بها، لا تحتاج إلى إذن من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبة بفرضها على الحكومة الإسرائيلية بقوة القانون الدولي لحماية حل الدولتين، ولضمان إنجاح أي مفاوضات مستقبلية.

ووافق الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على اقتراح الحكومة الإسرائيلية عدم الاعتراف بشكل أحادي بدولة فلسطينية.

الهيئة الدولية لدعم فلسطين: المرافعة المصرية أمام "العدل الدولية" مكتملة

من جانب آخر، أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية مكتملة، وناقشت كل أبعاد وملفات القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، اليوم، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي تأتي في توقيت حساس يواجه فيه الفلسطينيون جرائم إبادة جماعية، مؤكدًا أن قرارات محكمة العدل الدولية قد تفضي إلى تحالف دولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وباتت خطرا على العالم، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في حماية المدنيين بقطاع غزة.

وقدمت مصر في مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بالأدلة ما يُرتكب من انتهاكات وممارسات مجرمة دوليًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الشعب الفلسطيني، على مدار العقود الماضية وحتى الآن.

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بقيادة مصر.. الدول العربية تحاصر الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية

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