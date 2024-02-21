رئيس الوزراء الأردني يؤكد الحرص على توسيع التعاون بمختلف المجالات مع الجزائر

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة الحرص على دفع العلاقات الثنائية بين الأردن والجزائر، وتوسيع أطر التعاون والتبادل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال "الخصاونة" في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي والوفد المرافق له.

وأكد الجانبان خلال اجتماع حضره رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، العلاقات الأخوية التاريخية والوثيقة بين البلدين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، ويلبي تطلعات قيادتيهما الحكيمتين الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالمجيد تبون.

بحث دفع التعاون بين البلدين والاستفادة من التجارب الرائدة لهما في مختلف المجالات

وطلب رئيس الوزراء الأردني من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري نقل تحياته إلى نظيره الجزائري نذير العرباوي، مؤكدا أهمية البناء على الزيارة التي قام بها الملك عبدالله الثاني إلى الجزائر والتي أعطت زخما كبيرا للعلاقات بين البلدين، حيث تبعتها زيارات متبادلة لوزراء ومسؤولين أردنيين وجزائريين؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون بين البلدين والاستفادة من التجارب الرائدة لهما في مختلف المجالات.

وشدد رئيس الوزراء الأردني أهمية التعاون الوثيق بين المؤسسات التشريعية في البلدين، ودوره في دفع العلاقات الثنائية، والاستفادة من التجارب والخبرات، من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

وثمن رئيس الوزراء الأردني الدور الطليعي للجمهورية الجزائرية في خدمة القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والحرص على التنسيق المشترك بين البلدين في ظل تطابق المواقف بينهما حيال القضية الفلسطينية ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مناقشة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ووضع "الخصاونة" رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري في صورة الجهود الأردنية التي يقودها الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكاف ومستدام، والانتقال إلى أفق سياسي يفضي إلى تجسيد حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذرة بين الجزائر والأردن، والتي يجسدها الحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في المجالات المهمة، كالصحة والتعليم والنقل والزراعة وغيرها.

بوغالي: نثمن مواقف الأردن في خدمة القضايا العربية

وثمن "بوغالي" عاليا مواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في خدمة القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وسعيه الدؤوب من أجل إيقاف العدوان على قطاع غزة، وإحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق على التراب الوطني الفلسطيني.

كما أعرب عن سعادته بزيارته المملكة، حيث بحث آليات توسيع آفاق التعاون المشترك مع مجلسي النواب والأعيان، ومجالات التعاون في قطاعات التعليم العالي والزراعة وغيرها.

وحضر اللقاء، طبقا لبيان مجلس الوزراء الأردني، السفير الجزائري لدى المملكة عبد الكريم بحة، وأعضاء من المجلس الشعبي الوطني الجزائري.

