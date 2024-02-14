الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء الأردن يزور اليابان غدًا

الدكتور بشر الخصاونة
الدكتور بشر الخصاونة

يبدأ رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، زيارة غدًا الخميس إلى اليابان، لإجراء مباحثات سياسية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتتضمن مباحثات مشتركة مع الجانب الياباني، حول الأوضاع في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام والعمل على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفي إطار حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكشف مصدر حكومي أردني عن أن الرئيس الخصاونة سيجري لقاءات سياسية واقتصادية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

كما يلتقي خلال الزيارة، التي يرافقه خلالها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، عددًا من المسئولين اليابانيين لبحث آفاق توسيع التعاون والشراكة بين الأردن واليابان سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

وبحسب مصادر وزارة الخارجية الأردنية، ترتبط المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات ثنائية مميزة مع اليابان، فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 14 يوليو 1954، وافتُتحت السفارة الأردنية في طوكيو وكذلك السفارة اليابانية في عمّان في عام 1974.

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