تكريم أيمن عاشور ووزراء سابقين بمؤتمر دور التكنولوجيا في التطوير

كرم مؤتمر “دور التكنولوجيا في تطوير قطاعات الدولة”، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدوره في دعم التعليم التكنولوجي في مصر، وكذلك الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وعدد من عمداء كليات الحاسبات والمعلومات في 24 جامعة مصرية شاركت في المؤتمر، منهم الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، والدكتور محمد خفاجي، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعةالفيوم.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول من مؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة في الجمهورية الجديدة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن تنظيم لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة وحضور كليات الحاسبات والمعلومات في 24 جامعة مصرية.

شارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، نيابة عن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة إيمان علي ثروت إسماعيل، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد هاشم عبدالعزيز أمين اللجنة، وعدد من قيادات المجلس الأعلى للجامعات.

يناقش موضوعات التحول الرقمي وأمن المعلومات والمدن الذكية والنقل الذكي

يستمر المؤتمر على مدار يومي الأربعاء والخميس، ويضم 12 جلسة يتحدث فيها ما يقرب من 100 خبير من خبراء التكنولوجيا في مصر ، يناقشون الكثير من الموضوعات والمحاور المتعلقة بالتحول الرقمي، وأمن المعلومات، والمدن الذكية، والنقل الذكي، والحلول التكنولوجية، والإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي.