الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

النائب عمرو هندى: مصر أثبتت للعالم جرائم جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، فضحت ممارسات جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الأعزل، حيث تطرقت للعديد من النقاط الجوهرية التي تستهدف في المقام الأول حل الدولتين لحقن الدماء ووقف نزيف الحرب.

 

وأشار هندى، إلى أن الكلمة تضمنت العديد من الرسائل للعالم أجمع أبرزها قضية التمييز الديني والتمييز العنصري، إضافة إلى منع وصول المساعدات للشعب الأعزل، وأن الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وعدم تفعيل قرار الفصل العنصرى، وأن الدولة الفلسطينية تعاني من أطول فترة احتلال في تاريخ البشرية.

 مصر لديها رؤية شاملة تفصيلية عن القضية الفلسطينية

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر لديها رؤية شاملة تفصيلية عن القضية الفلسطينية، وهذا يعود لإلمام الدولة المصرية بالقضية على مر التاريخ، وأن مصر لم ولن  تتوقف عن مواصلة دورها من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الأممية.

 

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن مصر حريصة على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح وأدوات لحل القضية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتا إلى أن مصر من أكثر الدول التي حذرت من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية، وطالبت بضرورة التهدئة وخفض التصعيد ونزع فتيل التوتر حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.

 

وقالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهذا يخالف مبادئ القانون الدولي.

وأضافت خلال مرافعة مصر في محكمة العدل الدولية، أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد ضرورة احترام حق تقرير المصير، والاحتلال الإسرائيلي الممتد لكل الأراضي الفلسطينية ككل لا يتوافق مع القانون الدولي، لأنه يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السيادي والحق في الحياة الاقتصادية والثقافية. 

كلمة مصر محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية ممارسات جيش الاحتلال الأراضي الفلسطينية حرب الإبادة التمييز الديني التمييز العنصرى الدولة الفلسطينية

مواد متعلقة

برلماني: كلمة مصر أمام المحكمة الدولية كشفت جرائم جيش الاحتلال

قانونية مستقبل وطن: مرافعة مصر أمام العدل الدولية كشفت فضائح جيش الاحتلال

برلماني: رسائل هامة في مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" تعكس تبنيها للقضية الفلسطينية

حزب المؤتمر: كلمة مصر أمام المحكمة الدولية كشفت ممارسات الاحتلال الإجرامية

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تحرج أمريكا في العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكي مطلق

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية