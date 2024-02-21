الفريق أسامة عسكر يكرم عددا من المتميزين من أبناء القوات المسلحة

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لأنشطة القوات المسلحة ودعم المتميزين من أبنائها بجميع المجالات، قام الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتكريم الجهاز الفنى والإدارى ولاعبى المنتخب العسكرى للرماية الحاصلين على المراكز الأولى بالبطولة الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، كذلك تكريم عدد من الضباط المتميزين فى المجالات العلمية والبحثية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وتهنئته للمكرمين، مشيدًا بما تم تحقيقه من نجاحات وجهود متميزة فى الارتقاء بالقوات المسلحة ودورها فى خدمة الوطن، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير كل الإمكانات التى تمكن أبنائها من تحقيق التميز والريادة بكل المجالات، وحضر مراسم التكريم عدد من قادة القوات المسلحة.