الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الإسكان": مهلة شهرين لتسلم الوحدات السكنية المطروحة فى 2023

الوحدات السكنية
الوحدات السكنية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لتسلم الوحدات السكنية التي تم طرحها خلال عام 2023 بمشروعات "جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية" والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع "بيت الوطن" بالمدن الجديدة، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.

وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على أن يتم التعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وفقًا للشروط التالية: أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، ولم يتم إعادة طرحها، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألّا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب الوحدة السكنية.

مجلس إدارة هيئة المجتمعات المجتمعات العمرانية الجديدة عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الجرائد اليومية

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