مع اقترب "رمضان".. تخفيضات 40% على السلع الغذائية بمنافذ مبادرة كلنا واحد

تواصل الحكومة ضخ السلع بالمنافذ الحكومية بأسعار مخفضة خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وتعد مباردة كلنا واحد من أهم المنافذ الحكومية التي توفر السلع بأسعار مخفضة، وهي منتشرة على مستوى الجمهورية.

وتصل تخفيضات السلع في مبادرة كلنا واحد 2024 إلى حوالي 40% على كل السلع، وتتوافر عبر 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع، ونستعرض خلال السطور التالية أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في القاهرة والجيزة.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في القاهرة

وتتواجد أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في القاهرة على النحو التالي:

- ميدان رمسيس بالقرب من مسجد الفتح.

- نادي النخيل بشارع جسر السويس بحي عين شمس.

- مجمع الفلكي 14 شارع الفلكي.

- مجمع بورسعيد 315 شارع بورسعيد.

- مجمع الطاهرة أمام مسجد السيدة زينب.

- مجمع البستان 21 شارع البستان باب اللوق.

- مجمع جواد حسنى 2 شارع جواد حسنى باب اللوق.

- مجمع المعادي محطة تقاطع شارع 9 مع مصطفى كامل.

- مجمع المعادي 15 شارع المعادى ميدان الحرية.

- مجمع طرة بجوار محطة مترو طرة البلد.

- مجمع حدائق حلوان شارع لطفى حدائق حلوان.

- مجمع سوق حلوان 22 شارع حيدر باشا حلوان.

- مجمع دار السلام 5 شارع الفيومي بدار السلام.

- مجمع استراند 182 شارع نوبار عمارة استراند بالقاهرة.

- مجمع الحلمية الجديدة 11 شارع إبراهيم باشا الحلمية.

- مجمع مجلس الأمة 24 شارع على عبد اللطيف مجلس الأمة.

- مجمع حلوان شريف شارع شريف حلوان.

- مجمع المنيرة 10 شارع إسماعيل سرى المنيرة.

- مجمع الدراسة 5 شارع المنصورية الدراسة.

- مجمع سكة راتب 20 سكة راتب الحلمية بالقاهرة.

- مجمع الملك الصالح 167 شارع كورنيش النيل مصر القديمة.

- مجمع ناصر حلوان شارع عبد العزيز مساكن مصر حلوان.

- مجمع معروف عمارة أ شارع محمد حلمي قصر النيل.

- مجمع الصحفيين 7 شارع إسماعيل الحبروك الصحفيين.

- مجمع باب الخلق 25 شارع بورسعيد القاهرة.

- مجمع المقطم بميدان النافورة المقطم.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في الجيزة

كما تتواجد أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في الجيزة على النحو التالي:

- مجمع محطة الغاز بميدان الطوابق.

- مجمع تقاطع شارع التحرير مع شارع الدقي.

- مجمع قصر المشتهى 48 شارع المنيل.

- مجمع 9 شارع أحمد عرابي بالمهندسين.

- مجمع 13 شارع حسن صبري بالزمالك.

- مجمع ميدان الجيزة بالقرب من سينما فانتازي.

- مجمع المتحف الزراعي شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.

- مجمع سليمان جوهر 18 شارع سليمان جوهر الدقي.

- مجمع العمرانية شارع ترعة الزمر بجوار فيلا لطيف الهرم.

- مجمع 19 شارع جامعة الدول العربية المهندسين.

- مجمع الضرائب 14 شارع الكوثر متفرع من شارع جامعة الدول العربية.

- مجمع هارون 15 شارع هارون بالدقي.

- مجمع البحوث شارع التحرير أمام كلية رياض الأطفال بالدقي.

- مجمع البالون خلف مسرح البالون.

- مجمع المحاربين 19 شارع الفالوجا العجوزة.

- مجمع الأورمان بشارع حديقة الأورمان.

- مجمع العجوزة 41 شارع الدكتور شاهين ناصية محجوب ثابت.

- مجمع القدس شارع الحجاز من شارع سوريا المهندسين.

- مجمع الهرم 8 شارع جيهان نشأت الهرم.

- مجمع نادي الصيد بجوار النادي بالدقي.

- مجمع برج المعادي بالمعادي.

- مجمع أحمد عرابي إمبابة 4 شارع بشندي بجوار قسم إمبابة.

- مجمع كوبرى الجامعة 15 شارع المنيل.

مجمع وهدان 18 شارع متحف المنيل.

- مجمع الدقي 20 شارع المساحة الدقي.

- مجمع المناسترلي عمارات الخطيب أمام القرية الفرعونية.

- مجمع التوفيقية 2 أحمد عرابى شارع التوفيقية المهندسين.

- مجمع كوبرى الزمالك 157 شارع 26 يوليو الزمالك.

- مجمع كوبرى الجلاء 4 شارع السد العالي ميدان فينى.