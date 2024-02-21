الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أبرزها "حقوق مصر فى حماية حضارتها".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

حقوق مصر في حماية حضارتها وفق قانون الملكية الفكرية، إحدى أمسيات وفعاليات اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية

ففي السادسة مساء، تستقبل قاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة بساحة الأوبرا بالجزيرة، ندوة بعنوان “حقوق مصر في حماية حضارتها وفق قانون الملكية الفكرية”، والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس.

ويشارك في اللقاء كل من الدكاترة: أحمد راشد، مؤسس معهد حقوق حضارة بأمريكا وأستاذ العمارة بالجامعة البريطانية في مصر ــ  حسام لطفي، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق جامعة بني سويف عضو لجنة حماية الملكية الفكرية ــ  عبد الله محمد نور الدين، مدير إدارة الملكية الفكرية بشركة آلاينس للمحاماة والاستشارات القانونية وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية ــ محمد الكحلاوي، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآثار جامعة القاهرة عضو لجنة التاريخ والآثار ــ ونيرة أحمد جلال، باحثة ومفتشة آثار بالمتحف المصري، ويدير الأمسية دكتور أشرف جابر، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة حلوان.

في ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ تعقد بقاعة المجلس الأعلى للثقافة لقاء آخر بعنوان “التقاطع بين العلوم والموسيقى من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر”. 

يدير الندوة: دكتور حامد عيد، أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة، ويتحدث فيها كل من الدكاترة: رانيا يحيى عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون ــ رشا إسحق، عضو بمجلس الشيوخ ــ فتحى صالح، سفير مصر السابق باليونسكو ــ هشام عنين، أستاذ بقسم هندسة الصوت بالمعهد العالي للسينما.

ويعاد بث الندوتين عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

وفي السابعة مساء، يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، الليلة العاشرة من ليالي اللغة العربية، والتي تقام بالتعاون مع منتدى كلية الاداب للشعر والفنون بجامعة الاسكندرية، وصالون ثقافي بعنوان “تحية من مصر أم الدنيا إلى أحبابنا”. ويستضيف الفنانة سميرة عبد العزيز وكورال الجامعة بقيادة دكتورة شريهان الحديني، ومن إخراج أحمد سمير.

تتضمن الأمسية عدد من القصائد الشعرية منها أنا أصل الحكاية، إلى جانب نخبة من إبداعات كبار الشعراء منهم فاروق جويدة، محمود درويش ونزار قبانى ويتخللها أعمال غنائية وطنية منها مصر التى فى خاطري يا أغلى أسم فى الوجود، زهرة المدائن وغيرها.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وضمن سلسلة لقاءات تواصل، والتي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة، تعقد في الخامسة مساء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، أمسية جديدة بمشاركة كل من الكتاب: أحمد مرسي - حاتم ممدوح - ياسمين خلف -  أميرة عبد الشافي ــ خالد عاشور ــ سماح محمد على ــ الناقد شوقى بدر يوسف ــ فاطمة وهيدى. وتدير الأمسية دكتورة عزة بدر.

وفي السادسة والنصف مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ندوة بعنوان “دور الاسكندرية في الحركات الوطنية فى العصر الحديث”، وذلك صمن سلسلة لقاءات تاريخ الإسكندرية بين الماضي والحاضر، يتحدث فيها، الباحث دكتور  محمود الشال، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الإسكندرية، ويديرها الباحث في التاريخ والتراث أشرف خيري.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز - بمقره خلف قسم الخليفة بميدان القلعة- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون "حكايات العم قطامش"، مع الشاعر والمؤرخ ياسر قطامش. يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان "عشرة طاولة مع الملك فاروق"، حيث يقدم جولةٍ للتعرف على الجوانب الخفية والمرحة في حياة الملك مع صور نادرة له.

وفي السابعة مساء، يعرض معهد جوته الألماني بوسط البلد بشارع البستان، مجموعة من الأفلام القصيرة، وهي: “تمساح”، إخراج خالد معيط ولنفس المخرج فيلم “دولس فيل”. وللمخرج أحمد صبحي يعرض فيلم “الأجسام أقرب مما تبدو عليه”.

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