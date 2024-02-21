سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 21-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21-2-2024 مقابل الجنيه المصري من الموضوعات التي يرغب عدد كبير من المصريين في معرفة سعرها لاسيما مع توجه أفواج المعتمرين للمملكة العربية السعودية هذه الأيام لأداء عمرة شهر شعبان أو عمرة رمضان وهو الموسم الأكثر إقبالًا على مدار العالم، ويحاول المتوجهون للعمرة توفير الريال مقابل الجنيه المصري بالسعر الرسمي بدلًا من استغلال السوق الموازية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، أمام الجنيه المصري، حيث سجل 8.22 جنيه للبيع و8.24 جنيه للشراء، حسبما ورد على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

كما حافظت البنوك على استقرار سعر الصرف نسبيا بين الريال والعملة المصرية، منذ تحرير سعر الصرف الرسمي في يناير 2023، لم تشهد أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أي تقلبات كبيرة، ويترقب الجميع بفارغ الصبر الاتفاق النهائي بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى زيادة التمويل وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ومن المتوقع أن يعالج هذا البرنامج الاختلالات في سوق الصرف وإدارة التضخم بشكل فعال.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي المصري أمام العملة المحلية في فروع البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء وسجل 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ولم يتغير سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري في فروع البنك، حيث بقي عند 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر

وفي بداية التعاملات وصل سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني إلى 8.14 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع مقابل الجنيه في جميع فروع بنك قطر الوطني.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري

سعر صرف الريال السعودي عند بداية التداول في البنك التجاري الدولي مستقر حاليا، وسجل سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه في بنك CIB اليوم الأربعاء 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. وقد ظل هذا المعدل دون تغيير لبعض الوقت الآن.

سعر الريال مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية وفروعه، إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.الأربعاء في بنك فيصل الإسلامي 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في بنك قناة السويس، فقد بلغ سعر صرف الريال اليوم الأربعاء 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 21-2-2024لا

وحافظ الريال السعودي على قيمته أمام الدولار الأمريكية في البورصة السعودي وجاء بقيمة 27. دولار.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 20 /2 /2024 مقابل الجنيه المصرى