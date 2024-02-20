الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر مقابل الجنيه المصرى والدولار

الريال السعودى
الريال السعودى

يتساءل كثير من الناس وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الريال السعودي اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة بالتعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني خلال هذا العام  الخميس 28 مارس المقبل لتحديد سعر الفائدة ورجع خبراء مصرفيون ان تقوم اللجنة برفع سعر الفائدة مرة ثانية 1 % . 

اسعار العملات العربية في مصر اليوم 

زادت عمليات البحث على المنصات الإلكترونية عن العملة السعوديه بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة وارتفاع سعر الريال السعودي في السوق الموازية.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأول خلال هذا العام 1 فبراير الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 2 % بواقع 200 نقطة أساس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 20  فبراير 2024.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الثلاثاء نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الثلاثاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-2-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 20 /2 /2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الثلاثاء نحو 8.18  للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 بالتعاملات الصباحية.

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