أمريكا: إسقاط 10 طائرات مسيرة في البحر الأحمر خلال الساعات الماضية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إسقاط 10 طائرات مسيرة في البحر الأحمر في الساعات الماضية، وفق وكالة أسوشتيد برس.

وأضافت أن القيادة المركزية الأمريكية، أنه تم إصابة سفينة أميركية بأضرار بسيطة بعد استهدافها بصاروخين حوثيين، معلنة عن إطلاق صاروخين من مناطق الحوثيين على سفينة أميركية في خليج عدن.

صاروخ ارض جو حوثي

وفي السياق ذاته، اشارت المؤشرات الأولية إلى أن الطائرة الأمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper التي تحطمت بالقرب من الحديدة في اليمن في وقت مبكر من صباح الاثنين، أسقطها صاروخ أرض جو حوثي، حسبما قال مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء.

وفي السابق، قال المسؤولون إنه من غير الواضح ما إذا كانت الطائرة بدون طيار قد أسقطت أم أنها تحطمت ببساطة.

وقال متحدث باسم المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن في بيان نشر على موقع X يوم الاثنين إن الطائرة MQ-9 تم إسقاطها "بصاروخ مناسب".

ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث الذي وقع يوم الاثنين.

كما أسقط الحوثيون طائرة من طراز MQ-9 – وهي طائرة بدون طيار تستخدم عادة لجمع المعلومات الاستخبارية – في نوفمبر قبالة سواحل اليمن.

ويأتي إسقاط الحوثيين الواضح لطائرة أمريكية بدون طيار وسط هجمات منتظمة من قبل الجماعة المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر وضربات منتظمة متزايدة من قبل الولايات المتحدة على قدراتهم في اليمن، والتي تم تنفيذ العديد منها باستخدام صواريخ أو طائرات بدون طيار تستعد للاطلاق.

ويوم الاثنين، تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من أراضي الحوثيين باتجاه ناقلة البضائع السائبة التجارية MV Rubymar.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على موقع X إن أحد الصواريخ أصاب السفينة وألحق بها أضرارًا، مما أدى إلى إرسالها نداء استغاثة.

وفي يوم السبت، نفذت الولايات المتحدة خمس ضربات دفاع عن النفس في اليمن باستخدام ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وسفينة سطحية بدون طيار وسفينة بدون طيار تحت الماء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن هذا هو أول استخدام ملحوظ من قبل الحوثيين لمركبة بدون طيار تحت الماء منذ بدء هجماتهم في أكتوبر، في أعقاب غزو حماس لإسرائيل والحملة الإسرائيلية في غزة.

نفذت الولايات المتحدة أيضًا عدة ضربات إلى جانب المملكة المتحدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، مستهدفة الذخائر وأنظمة الإطلاق وعقد القيادة والسيطرة ومواقع التخزين والمراقبة الجوية.