الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الحسد والتنظير".. خبيرة علم الطاقة تحذر من بعض الأفعال التى تمنع الرزق

الحسد
الحسد

حذرت الدكتورة حنان زينال، خبيرة علم الطاقة، من بعض الأفعال التي تمنع الرزق، مثل النظر إلى الآخرين بحسد أو تنظير، وقالت إن هذا هو أسلوب حياة سائد، وإن الشكوى تزيد من الذنوب، وإن الإنسان يجب أن يتحكم في نفسه.

‎وأكدت "زينال"، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، على أهمية الصيام في هذه الأيام المباركة، وقالت إن الصيام ينظف الجسم من السموم، وأن هذه الأيام بها خيرات كثيرة، وأن طاقة النور تغمرنا مع اقتراب شهر رمضان، وأن الاستغفار والصمت عن الكلام الزائد هما من الأمور التي تقربنا من الله.

‎ونصحت خبيرة الطاقة، بأن نكون حذرين من الكلام الذي نقوله في الفترة القادمة، لأنه قد يسبب لنا مشاكل، وأن نتجنب كتابة أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف المحمول قد يعرضنا للخطر، وأن نعمل بما يرضي الله.

حنان زينال الطاقة علم الطاقة الشكوى الرزق حسد الذنوب صالة التحرير الاعلامية عزة مصطفى الصيام شهر رمضان الاستغفار

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