الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بحلول الثلاثاء الأوّل من الزمن الأربعينيّ

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر بحلول الثلاثاء الأوّل من الزمن الأربعينيّ، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لو إنّنا نظرنا الى الأمور من قرب، لكنّا أُصِبنا بالخوف عند رؤية نمط بحث الإنسان عن مصلحته الخاصّة في كل شيء وعلى حساب الآخرين، في أحاديثه وأعماله كما في عطاءاته وخدماته. مصلحته الخاصة هي هدفه الدائم: فرح، منفعة، مجد، خدمة منتظرة، ودومًا توق الى المنفعة الشخصيّة.

هذا ما نبحث عنه ونسعى ورائه في المخلوقات وحتى في خدمة الله. الإنسان لا يرى إلّا الأشياء الأرضيّة، على مِثال المرأة المُنحنِيَةَ الظَّهْر ِالتي يكلّمنا عنها الإنجيل، والّتي لم تكن "تَستَطيعُ أَن تَنتَصِبَ على الإِطلاق" وبالتّالي لم تكن قادرة على النّظر إلى فوق. . قال الربّ يسوع: "ما مِن أَحَدٍ يَستَطيعُ أَن يَعمَلَ لِسَيِّدَيْن، لأَنَّه إِمَّا أَن يُبغِضَ أَحَدَهُما ويُحِبَّ الآخَر، وإِمَّا أَن يَلزَمَ أَحَدَهُما ويَزدَرِيَ الآخَر. لا تَستَطيعونَ أَن تَعمَلوا لِلّهِ ولِلمال". وتابع قائلاً: "اطلُبوا أَوَّلاً"، أي قبل كل شيء وفوق كل شيء، "مَلَكوتَه وبِرَّه تُزادوا هذا كُلَّه" 

اسهروا إذًا على الأشياء العميقة التي وُهبت لكم ولا تطلبوا سوى ملكوت الله وبرّه، أي لا تطلبوا إلّا الله وحده الذي هو الملكوت الحقيقي. هذا هو الملكوت الذي نتوق إليه ونطلبه في الصلاة الرّبيّة التي هي صلاة سامية وفاعلة؛ "إِنَّكُم لا تَعلَمونَ ما تَسألون" إن الله هو ذاته الملكوت، هو ملكوت جميع المخلوقات الناطقة هو غاية تحرّكاتهم وإلهاماتهم. الله هو الملكوت الذي نسأل، الله هو الملكوت في ملء غناه.

حين يتحلّى الإنسان بهذه المؤهلات وهو لا يبحث إلّا عن الله ولا يريد غير الله ولا يتشّوق إلّا لله، عندها سيصبح هو شخصيًّا ملكوت الله والله يملك فيه. سوف يجلس الملك الأزلي على عرشه بجلالٍ في قلب ذلك الإنسان الذي يقوده ويحكمه؛ إنّ مقرّ هذا الملكوت هو في صميم أعماق الانسان.

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