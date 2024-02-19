الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الرسول ارخبّوس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم الاثنين، بذكرى القدّيس الرسول ارخبّوس.

ويُعتقد أن القدّيس ارخبّوس تلميذ بولس الرسول، هو ابن الشريف فيليمون، الذي كتب إليه بولس في شأن عبده اونيسموس، وانه استشهد في مدينة كولسي.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: 

أنت الّذي يسكن ما بين الإخوة، الّذين يخدمون الرّب نفسه، وحيث كلّ شيء مشترك فيما بينهم، بما في ذلك الرّجاء والخوف والفرح والضّيق والألم (ذلك لأنّ لهم نفسٌ واحدةٌ من ربٍّ واحدٍ وآبٍ واحدٍ)، لِمَ تظنّ إنّهم مختلفين عنك؟ لمَ تظنّ أنّ مَن سقطوا مثلك سيصفّقون لسقوطك؟ لا يستطيع الجسد أن يبتهج لسوءٍ يصيب أحدَ أعضائه، بل يجب أن يحزن كلّه ويعمل بكلّيّته على شفائه.

عندما يجتمع اثنان من المؤمنين فهناك تكون الكنيسة، والكنيسة هي الرّب يسوع المسيح. إذاً عندما تنحني لتقبِّل ركبتَي إخوتك، فإنّك تلمس الرّب المسيح وتلتمسه. ومن ناحية أخرى عندما يذرف إخوتك الدموع من أجلك، فالرّب يسوع المسيح يتألّم أيضاً ويتضرّع إلى أبيه. إن ما يطلبه الابن يُستجاب بسرعة.

لكي يتعلّم الإنسان المحبّة، عليه ألاّ ينجرف بنزوات الجسد... وليوجّه كلّ محبّته إلى جسد الربّ الّذي صبر بوداعة. وفي سبيل إيجاد راحة أكثر كمالاً وأكثر فرحًا في بهجة المحبّة الأخويّة، فليغمر أعداءه أيضًا بأيادي المحبّة الحقيقيّة. لكن، لكيلا تخفت هذه النار الإلهيّة بسبب الإهانات، فليثبت الإنسان ناظِرَي روحه على الصبر الهادئ والرّصين للرّب والمخلّص المحبوب.

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