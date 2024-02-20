الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

‎محلل سياسى: الإدارة الأمريكية تُعاقب الفلسطينيين جماعيًا ولا تسمح بدولتهم (فيديو)

غزة
غزة

أبدى مهدي عفيفي، المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، رأيه في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

‎وأكد عفيفي، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن واشنطن لا تميز بين الشعب الفلسطيني وحركة حماس، وتفرض عليهم عقوبات جماعية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية متمسكة بدعم إسرائيل في كل مواقفها.

‎وأضاف، أن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطًا من الرأي العام الأمريكي لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين، وأن هذا الضغط سيتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نهاية العام الحالي، منوهًا إلى أن إسرائيل تسعى إلى إفشال أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، وتستغل مفاوضات السلام لتحقيق مزيد من المكاسب على حساب الفلسطينيين.

‎واختتم عفيفي قائلًا إن الهدف الإسرائيلي هو القضاء على القضية الفلسطينية نهائيًا، وتقليص المساحة التي يعيش فيها الفلسطينيون، ودفعهم إلى الهجرة إلى الدول العربية الأخرى.

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