الثلاثاء 20 فبراير 2024
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الكرازة

"الصلاة في حياة الكاهن".. الأنبا بشارة يلتقي كهنة الإيبارشية

الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة

التقى الأنبا بشارة جودة  مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، كهنة الإيبارشية بمقر المطرانية.

بدأ اللقاء بالصلاة، ثم ألقى الأب رالف اللعارزي، محاضرة حول "الصلاة في حياة الكاهن"، مشيرًا إلى أن الصلاة هي صراع دائم بين ماضي الإنسان، وواقعه اليومي.

وأكد أهمية الحفاظ على وحدة العلاقات الإنسانية، بدون انفصال، أو ذوبان، لأن من نتائج الصلاة في حياتنا الكهنوتية " الرجاء". فروابط الصلاة القوية تستمر حتى بعد الموت، وذلك بقوة قيامة المسيح من الأموات، معطيًا يونان النبي، كنموذج عملي للصلاة، وعودة العلاقات.

تضمن الاجتماع أيضًا بعض التوجيهات الرعوية، من قبل نيافة المطران للآباء الكهنة، الذين قدموا التهاني، إلى الأنبا بشارة، بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس الإيبارشية، وسيامته الأسقفية

لأنبا بشارة جودة للأقباط الكاثوليك إيبارشية أبوقرقاص وملوي محاضرة حول الصلاة في حياة الكاهن ماضي الإنسان وحدة العلاقات الإنسانية

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