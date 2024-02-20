المتحف القبطى يحتفل بمرور 114 عامًا على تاريخ افتتاحه

يحتفل المتحف القبطي بمرور 114 عاما على افتتاحه، وبهذه المناسبة ينظم احتفالية بمناسبة ترميم وتوثيق وإعادة عرض مخطوط سفر المزامير، ابتداءً من غد الأربعاء ولمدة 3 أيام متواصلة.

كما يقيم المتحف بالتعاون مع الإدارة العامة للأرشفة بقطاع المتاحف معرضا أرشيفيا بعنوان "مختارات من أرشيف المتحف القبطي"، حيث يضم المعرض مجموعة من الصور الأرشيفية، مع مجموعة من الوثائق والمخاطبات والأوراق والسجلات والكتالوجات التي تؤرخ لبعض من أعمال وإنجازات ثلاثة من المديرين السابقين للمتحف القبطي وهم: (مرقس سميكة باشا مؤسس المتحف، والدكتور باهور لبيب، والدكتور جودت جبرة).

ويتضمن الاحتفال عددا من الفقرات تشمل عرض فيلم تسجيلي وترتيلا لبعض الأناشيد الدينية من مزامير داود النبي. بالإضافة إلى عرض باليه مقدم من فريق بيلا أكاديمي.

في سياق متصل، ينظم القسم العلمي بالمتحف القبطي، غدا الأربعاء، على هامش الاحتفال بمرور ١١٤ عاما على إنشاء المتحف، محاضرتين: تناقش المحاضرة الأولى: "الاكتشافات الأثرية ودورها في إثراء مقتنيات المتحف" تلقيها الدكتورة شذى جمال إسماعيل- أستاذ الآثار والفنون المسيحية كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان.

كما تركزالمحاضرة الثانية على "المزامير في العهد الجديد" يلقيها الأب الدكتور كميل ويليام- كاهن بطريركية الأقباط الكاثوليك- وأستاذ الكتاب المقدس (العهد القديم) بكلية العلوم الإنسانية واللاهوتية.