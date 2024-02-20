جهاز حماية وتنمية البحيرات يعلن افتتاح موسم الصيد لهذا العام

أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، افتتاح المرحلة الثانية من موسم الصيد للعام 2024 في واحدة من أكبر المزارع السمكية على مستوى الجمهورية وهى مزرعة برسيق للاستزراع السمكي، التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في محافظة البحيرة، بحضور المهندس خالد كمون، مدير إدارة المزارع بالمنطقة الغربية وعصام عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للمزارع وشعبان أبو السعيد مدير مزرعة برسيق السمكية والمهندس أشرف قناوي من المنطقة الغربية ومهدي مرعي نائب مدير المزرعة وسامي الجميعي مدير الإنتاج بالمزرعة وسامح البنداري بالإدارة العامة للمزارع، ومحمد غمري عضو لجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والأستاذ علاء فكري بإدارة الأمن.

وقال اللوء الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، إن جهاز حماية وتنمية البحيرات يتبنى استراتيجية متكاملة هدفها الرئيس هو رفع كفاءة المزارع السمكية وتطويرها، بما يسهم في تحقيق أفضل معدلات الإنتاج السمكي لاسيما في ظل دعم الدولة المصرية لقطاع الثروة السمكية والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسى بملف الاستزراع السمكي.

كما هنأ فرحات جميع العاملين القائمين على عمليات الصيد وفرز الأسماك بالمزرعة بافتتاح المرحلة الثانية من الموسم، مثمنًا العمل المتواصل والجهود المخلصة الدؤوبة التي لم يدخروها من أجل إنجاح هذا الموسم، وتمنى موسم صيد ملئ بالخير الوفير من أجود أنواع الأسماك.

من جانبه، صرح المهندس عصام عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للمزارع أن موسم الصيد الحالي بمزرعة برسيق يستهدف إنتاج ٣٨٠ طن تقريبًا من إجمالي مساحة ٨٥ فدان، لمختلف أنواع الأسماك (البلطي، العائلة البورية، المبروك، القراميط)، كما بلغ حجم الإنتاج في اليوم الأول ٢٥ طن من حوض سمكي مساحته ٥ أفدنة.

وأوضح عبد العظيم أنه من المتوقع أن ينتهي موسم الصيد بمزرعة برسيق بنهاية شهر إبريل المقبل.