الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خبير يطرح حلولا لدعم الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم

الدكتور فوزي أبودنيا،
الدكتور فوزي أبودنيا، المدير السابق لمعهد بحوث الإنتاج الحي

طرح الدكتور فوزي أبودنيا، المدير السابق لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، إن حلول لزيادة الإنتاج الحيواني ودعم الثروة الحيوانية، ومنها الاعتماد على مخلفات المحاصيل الزراعية وبقايا المحاصيل والطعام والتربية المنزلية للحيوانات والطيور، والاعتماد على الموارد المحلية في تغذي الحيوانات والطيور من المنتجات الحقلية والمنزلية.

 أضاف أن المزارع في مصر عبر العصور استغل الموارد المحلية لتوفير غذائه وإدارة شئونه الزراعية، حيث اعتمد على زراعته في تصنيع النورج والمحراث والساقية والشادوف والفؤوس من الأشجار التي يزرعها واعتمد على الحيوانات المحلية في مساعدته في العمل بالحقل وإنتاج المنتجات الغذائية الحيوانية مرتفعة القيمة الغذائية من زبد ولبن وقشطة وجبن. 

أضاف أبو دنيا: “إن كل هذا يوضح لنا ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية خاصة في وقت الأزمات مثل تلك الأزمة الحالية المتمثلة في نقص المنتجات الحيوانية وارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي، فلقد كان المزارع المصري يعتمد اعتماد كبير على الاستفادة من المتبقيات الزراعية الحقلية مثل التبن وعيدان الذرة أو تلك المتبقيات المنزلية مثل الردة التي كانت الريفيات تستخلصها من دقيق حبوب القمح والذرة، بالإضافة لاهتمامه بزراعة البرسيم في الشتاء والدروة في الصيف وحتى عام 1950 لم تكن الأكساب تستخدم في تغذية المواشي في مصر، خاصة بعد ازدهار صناعة الزيوت من القطن، بل كان الناتج منها يستخدم كوقود في أفران الخبيز لعمل الخبز حتى أوصى باستخدامها  الدكتور أحمد غنيم، على الجانب الأخر لم تمثل تغذية الدواجن مشكلة للسيدات في الريف المصري عند تربية الطيور، بل بالعكس كان البيض ولحوم الدواجن متوفرة بكثرة في كل منزل من منازل المصريين، حيث كانت تتغذى على متبقيات غذاء الإنسان في المنازل بجانب بعض الحشائش والبرسيم في الريف”.

وتابع أبو دنيا، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه في الوقت الحالي، تهدر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية الحقلية والمنزلية، وفي المطاعم وتعتبر ثروة مهدرة سواء من ناحية القيمة المالية أو بعد استخدامها كأعلاف لإنتاج المنتجات الحيوانية مرتفعة القيمة الغذائية ومرتفعة الثمن. يحدث هذا في ظل توافر الإمكانات التي يمكن بها تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية في تربية السلالات المحلية من حيوانات وطيور وأغنام وماعز إلا أن عدم توفر الإرادة والكفاءات المتخصصة في مجال الإنتاج الحيواني يقف عائق في الاستفادة من الثروة الحيوانية المحلية والموارد العلفية المتاحة.


 محاور للتغلب على أسعار اللحوم:

وأضاف، أن هناك أربعة محاور رئيسية يمكن الاهتمام بها والاعتماد عليها للتغلب جزئيا على هذه الأزمة، تتمثل في: 

 أولا: ملئ الفراغات في المزارع الحكومية التي يشكل المليء فيها نسبة لا تزيد عن 15 – 20% من الاشغالات ولا توجد رؤية حقيقية واضحة للتغلب على هذه النقطة.

ثانيا: زيادة الاهتمام والاعتماد على الحيوانات والدواجن المحلية ودعم زيادة أعدادها عند المزارعين.

ثالثا: الاهتمام بإدارة والاستفادة من المتبقيات الزراعية وتوفير الأدوات والآلات اللازمة لذلك.

رابعا: إعادة النظر في اختيارات قيادات وزارة الزراعة واستبدالها بقيادات قادرة على مواجهة الأزمة وطرح الحلول وتنفيذها للمساهمة في مجابهة الأزمة بشكل جدي.

واختتم، بأنه لا تمثل هذه الأطروحات ضغوط على العملة المصرية من جهة الأعلاف المستوردة بل تعمل على تعظيم الدخل للمؤسسات الحكومية التي بها محطات فارغة من الثروة الحيوانية، وأيضا زيادة دخل المزارعين، والمطلوب تشجيعهم على اقتناء وتربية السلالات الحيوانية من الحيوانات والدواجن للاستفادة من الموارد المتاحة، كما أن السلالات المحلية أكثر مقاومة للتغيرات المناخية والأمراض.

خبير يطرح حلول للتخفيف حدة لدعم للثروة الحيوانية وزيادة إنتاج

مواد متعلقة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

مدينة الدماء.. 100 يوم من التوحش تحت وطأة الاحتلال في غزة (ملف خاص)

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

«تقنيات حارقة».. «الدستور» تحقق: كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعى فى حرب غزة؟

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

الأكثر قراءة

عاجل| رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة