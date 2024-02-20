الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. مباراة قاع ساخنة بين الداخلية وفاركو باستاد السلام

فريق فاركو
فريق فاركو

يستضيف الداخلية فريق فاركو في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد السلام في مباراة قاع ساحنة في ختام مواجهات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة  دوري نايل .

الفريقان في موقفان لا يحسدان عليهما حيث يحتل الداخلية بقيادة عمرو حسن المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط ويتواجد فاركو بقيادة أحمد خطاب في المركز الأخير برصيد خمس نقاط.

فرصة عمرو حسن وخطاب 

ويحصل مدربا الفريقين عمرو حسن وأحمد خطاب على فرصة التواجد في منصب الرجل الأول بالجهاز الفني لأول مرة ويسعى كل منهما لإثبات جدراته بقيادة فريقه. 

وحقق الداخلية انتصارا واحدا وتعادل أربع مرات وخسر ست مباريات ولديه أضعف هجوم في دوري نايل وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه 15 هدفا ولديه مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني عشر وجمع خمس نقاط من آخر خمس مباريات بالتعادل مع بلدية المحلة والمقاولون وسموحة ثم الهزيمة أمام زد إف سي والاتحاد السكندري ويسعى للفوز ورفع رصيده إلى عشر نقاط وتخطي المقاولون.

فاركو نال ثلاث هزائم متتالية

على الجانب الآخر حقق فاركو انتصارا واحدا وتعادل مرتين وخسر سبع مباريات وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه 17 هدفا وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الحادي عشر والثاني عشر وخسر آخر ثلاث مباريات في دوري نايل أمام سموحة ود إف سي والاتحاد السكندري ويسعى للفوز ورفع رصيده إلى 8 نقاط والابتعاد عن المركز الأخير وتخطي الداخلية والمقاولون العرب.

وحرص أحمد خطاب على الستغلال تأجيل مباراتي الفريق أمام الأهلي والزمالك في تجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل حتى يعود الفريق للانتصارات.

يدير المباراة خالد الغندور ويساعده مصطفى عطية ومحمد عاطف الزناري ومعهم السيد منير حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.

بطولة دوري نايل فريق فاركو الداخلية عمرو حسن أحمد خطاب

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