تموين القاهرة تشن حملات مكبرة.. وتحرير 873 مخالفة

في إطار استمرار مديرية تموين القاهرة برئاسة المحاسب ناصر ثابت عبد السلام، وكيل أول الوزارة ومدير تموين العاصمة بتكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والمحال التجاربة لإحكام الرقابة على الأسعار، ومتابعة تنفيذ قرارات الدولة بشأن الالتزام بالأسعار لعدد من السلع الاستراتيجية والأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، والتأكد من توافر السلع وعدم السماح باحتكار أو تخزين أي سلعة من قبل التجار بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.



وصرح مدير تموين القاهرة بأن نتاج الحملات التفتيشية المكثْفَةّ التي تمت خلال الايام القليلة الماضية لمديرية تموين العاصمة بقطاعاتها الأربع على الأسواق والمحال والمخابز بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة والإدارات الفرعية التابعة لها.



شنت عدة حملات كثفت خلالها المرور على مخازن الجملة والتفتيش للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية والأرصدة الموجودة ومطابقتها بالأرصدة الدفترية وتواريخ صلاحيتها وتبين توافر السلع بها، وعلى محلات البقالة والسوبر ماركت.



أسفرت الحملات عن تحرير 384 محضر مخالفات للأسواق، كما تم تحرير مخالفات للسلع غير المدون عليها بيانات وأسعار وتواريخ الصلاحية وتحريزها وسحب عينات للتأكد من صلاحيتها، كما شملت الحملات المكثفة مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة، ۆبيع بدون ترخيص وأوكازيون وهمي وغش تجارى وعرض سلع مجهولة المصدر، وشملت مخالفات انتهاء صلاحية ومخالفات عدم وجود شهادة صحية.

وتنوعت مخالفات المخابز والتي بلغت 489 محضر مابين مخالفات نقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وشملت أيضا مخالفات لعدم وجود قائمة مواعيد وعدم وجود ميزان، وكذا توقف عن العمل بدون إذن فضلا عن بيع خبز بأزيد من التسعيرة وعدم وجود ماكينة خبر.

السلع الاستراتيجية

السلع الاستراتيجية

السلع الاستراتيجية

السلع الاستراتيجية

السلع الاستراتيجية

السلع الاستراتيجية