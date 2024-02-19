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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العد التنازلى لرمضان 2024

رمضان 2024
رمضان 2024

يبحث الكثيرون عن العد التنازلي لرمضان 2024، خاصة مع اقتراب حلول الشهر الكريم، ويستعرض الدستور خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

 

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21 يومًا تفصلنا عن الشهر الكريم 2024

أعلن  المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، منذ فترة سابقة من خلال منشور له على موقعه الإلكتروني أن اليوم الأول من شهر رمضان 2024 سوف يوافق يوم الإثنين 11 مارس 2024 وبذلك يكون بيننا وبين قدوم الشهر الكريم 30 يومًا حسب ما أشار إليه  المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

 

عدد أيام شهر رمضان

وحسب منشور المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن  الحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان 2024 من المقرر أن يكون أول أيامه فلكيًا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وينتهي الثلاثاء الموافق 9 أبريل والذي يوافق 30 رمضان، حيث من المتوقع أن يستمر لمدة 30 يومًا.

دعاء شهر رمضان

"اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَداءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ إليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ

 

وقَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ، اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ

 

اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ، وَنوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ

 

اللّهُمَّ وَفِّر فيهِ حَظّي مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبيلي إلى خيْراتِهِ، وَلا تَحْرِمْني قَبُولَ حَسَناتِهِ يا هادِيًا إلى الحَقِّ المُبينِ

 

اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ يا مُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين

 

اللّهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ إلى مَرضاتكَ دَليلًا، ولا تَجعَلْ لِلشَّيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلًا، وَاجْعَلِ الجَنَّةَ لي مَنْزِلًا وَمَقيلًا، يا قاضِيَ حَوائج الطالبينَ

 

اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَأنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِمُوجِباتِ مَرضاتِكَ، وَأسْكِنِّي فيهِ بُحْبُوحاتِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ

 

 

 

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