العد التنازلي لرمضان 2024.. كم يوم يفصلنا عن الشهر الكريم

يتزايد معدل البحث يوميا عن موعد شهر رمضان الكريم 2024 وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك في الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

30 يوم يفصلنا عن الشهر الكريم 2024

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أشار منذ فترة سابقة من خلال منشور له على موقعه الإلكتروني إلى أن اليوم الأول من شهر رمضان 2024 سوف يوافق يوم الإثنين 11 مارس 2024 وبذلك يكون بيننا وبين قدوم الشهر الكريم 30 يوم حسب ما أشار إليه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

عدد ايام شهر رمضان الكريم 2024

وحسب منشور المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن الحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان 2024 من المقرر أن يكون أول أيامه فلكيا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وينتهي الثلاثاء الموافق 9 أبريل والذي يوافق 30 رمضان، حيث من المتوقع أن يستمر لمدة 30 يوما.

دور دار الإفتاء المصرية فى تحديد الشهر

وعلى الرغم من كون المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة قد استنتج من خلال الحسابات الفلكية والرياضية موعد الشهر الكريم إلا أن بدأ الصيام موقوف ومرهون باستطلاع هلال الشهر الكريم من قبل دار الإفتاء المصرية والتي بدورها تقوم باستطلاع الهلال فى اليوم التاسع والعشرون من شهر شعبان حسب التقليلد المتعارف عليه من قبل دار الإفتاء المصرية .

أدعية مستحبة في شهر رمضان المبارك

"اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ إليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ

وقَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ، اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ

اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ، وَنوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ

اللّهُمَّ وَفِّر فيهِ حَظّي مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبيلي إلى خيْراتِهِ، وَلا تَحْرِمْني قَبُولَ حَسَناتِهِ يا هادِيًا إلى الحَقِّ المُبينِ

اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ يامُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين

اللّهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ إلى مَرضاتكَ دَليلًا، ولا تَجعَلْ لِلشَّيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلًا، وَاجْعَلِ الجَنَّةَ لي مَنْزِلًا وَمَقيلًا، يا قاضِيَ حَوائج الطالبينَ

اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَأنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِمُوجِباتِ مَرضاتِكَ، وَأسْكِنِّي فيهِ بُحْبُوحاتِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ

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