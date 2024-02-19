عصابة أوسيم: سرقنا 6 هواتف من المواطنين بأسلوب المغافلة

أقرّ عناصر تشكيل عصابي مكون من شخصين أمام جهات التحقيق، بارتكابهم 6 وقائع سرقات هواتف محمول في نطاق أوسيم بمحافظة الجيزة، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف المتهمان عن أنهما يقومان بسرقة متعلقات المواطنين باستخدام أسلوب المغافلة، عن طريق استخدام دراجة نارية خاصة بأعمالهما الإجرامية.

كانت أجهزة الأمن قد ضبطت شخصين لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة مستخدمين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" فى ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.