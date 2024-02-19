الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميا.. الكشف عن موعد إجراء قرعة التصفيات التمهيدية لكأس أمم إفريقيا 2025

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن موعد سحب قرعة التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وذكر «كاف» في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن القرعة ستجرى يوم غدٍ الثلاثاء بالقاهرة، في تمام الثانية ظهرا.

ونشر «كاف» تفاصيل مراسم سحب قرعة التصفيات التمهيدية لكأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستكون على النحو التالي:

وستخوض ثمانية منتخبات الأقل تصنيفا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الدورالتمهيدي للتصفيات، بينما سيلعب 44 منتخبا مباشرة في دور المجموعات.

المنتخبات الثمانية التي ستشارك في الدور التمهيدي للتصفيات سيتم تقسيمهم على مستويين وفقا لتصنيف «فيفا»، حيث يضم المستوي الأول (الذي يشمل الفرق الأقل تصنيفا)، كل من الصومال، جيبوتي، ساو تومي وتشاد

ويضم المستوي الثاني الذي يشمل المنتخبات الأعلي تصنيفا، كل من موريشيوس، جنوب السودان، ليبيريا، إي سواتيني.

وستقام مباريات الدور التمهيدي بنظام مباراتي الذهاب والإياب، خلال الفترة ما بين 18 إلى 26 مارس 2024، حيث ستتأهل المنتخبات الأربعة إلى المنتخبات الـ 44 الأخرى في مرحلة المجموعات.

وستجرى مباريات الذهاب على ملاعب منتخبات الوعاء الأول.

وكان «كاف»، قد أعلن في سبتمبر من العام الماضي، منح المغرب، شرف استضافة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستقام ضيف هذا العام.

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