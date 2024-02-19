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حوادث

بعد خروجها من السجن.. رحلة حنين حسام من "تيك توك" للزنزانة

حنين حسام
حنين حسام

«ثلاث سنوات».. تلك هي المدة التي قضتها فتاة التيك توك حنين حسام داخل أسوار سجن النساء، عقب اتهامها بالاتجار في البشر من خلال استغلال الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي في تطبيقات مشبوهة.

خروج حنين حسام من السجن

وقال محامي حنين حسام، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، إنها خرجت من السجن منذ أيام بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، عقب صدور الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر».

وأضاف المحامي، في تصريحات خاصة اليوم، أن حنين قررت فتح صفحة جديدة في حياتها.

التهم الموجهة لها

خلال الفترة الماضية طاردت حنين حسام عدة تهم، وهي: الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استغلال الفتيات عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب».

كما أنها شجعت الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهن وحساباتهن.

تطبيق "لايكى"

وتبين أن المتهمة أنشأت حسابات مختلفة لموقع «لايكي» و«تيك توك»، ونشرت العديد من الفيديوهات المتضمنة اعتداء على القيم الأسرية، ومع زيادة نسبة المشاهدة تتحصل على مبالغ طائلة، ما دفعها لإنشاء شركة وهمية لاستقطاب الفتيات وتحقيق أرباح لها من التطبيق تترجم إلى أموال يتم تحويلها لحسابها الإلكتروني، وتتقاسم الحصيلة مع من تستقطبهن من الفتيات، كما أنشأت جروب خاصًا بهذا الأمر فيما بينها وبين المتهمين الثالث والرابع والخامس القائمين على إدارة التطبيق.

استغلال الفتيات سجن النساء الاتجار في البشر تطبيقات مشبوهة

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