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تحقيقات ومتابعات

وثائق النصر.. كيف عبرت الاحتياطات المدرعة إلى شرق القناة فى حرب أكتوبر؟

نصر اكتوبر
نصر اكتوبر

واصلت وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي على سبكة الإنترنت، نشر ثائق جديدة حول حرب أكتوبر 1973، من بينها وثيقة تحمل عنوان "سري جدًا"، حول  تطوير الهجوم شرقًا وتداعياته - عبور الاحتياطات التعبوية المدرعة إلى شرق القناة.

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قال الرئيس الراحل أنور السادات، إن التاريخ العسكرى سوف يتوقف طويلًا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973م، حيث تمكنت قواتنا من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياز خط بارليف المنيع واقتحام الضفة الشرقية للقناة بعد أن أفقدت العدو توازنه وقيامها بتحقيق مهامها المباشرة والتالية (رؤوس الكبارى)، وصد وتدمير ضربات العدو وهجماته المضادة وتدميرها والتطوير شرقًا وهدم نظرية الأمن الإسرائيلى وبتر ذراعه الطولي، وإدارة أعمال القتال شرق وغرب القناة وحتي إيقاف إطلاق النيران، وإجراء مباحثات فض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الشرق لقد كانت المخاطرة كبيرة والتضحيات عظيمة لحرب 6 أكتوبر المجيدة.

وأكد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية الوثائق الرسمية النادرة حول حرب أكتوبر 1973، التي نشرها الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، والتي تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكرى لحرب أكتوبر، وكذلك إدارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران، وكذلك كيفية تصفية الثغرة ممثلة فى الخطة شامل وشامل المعدلة، بالإضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية، مشددين على أنها رسالة مهمة فى هذا التوقيت.

وأشاروا إلى أن هذه الوثائق تؤكد عظمة القوات المسلحة والشعب المصرى أجمع، وسيذكرها ويخلدها التاريخ، فهى توضح مدى قوة القوات المسلحة المصرية وعظمتها فى التخطيط الاستراتيجي، وكذلك ترابط أفرع القوات المسلحة، والدراسة المستفيضة لكل التفاصيل والخطط فى الحرب، وأيضًا الانبهار فى خطة الخداع التى ظهرت فى الوثائق وسرعة الإنجاز، وكيف وقف الشعب كله وراء القوات المسلحة، لا فرق بين مسلم ومسيحي، نسيج وطنى واحد يدافع عن وطنه.

“حرب أكتوبر” “مذكرات حرب أكتوبر 50 عام ا على حرب أكتوبر وثائق الدفاع

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