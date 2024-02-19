الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل تشكيل عصابة تخصصت في سرقة السيارات المركونة في الشوارع لجلسة 25 فبراير.

وكشفت التحقيقات عن أن مالك مخزن "له معلومات جنائية" بمدينة نصر أول، لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها أمام أحد العقارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما اعترف بتكوينه تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بالاشتراك مع "عاطل، عاملين" تم ضبطهم. 

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 وباستهداف المخزن المُشار إليه عُثر بداخله على "السيارة المُبلغ بسرقتها - سيارة بدون لوحات معدنية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعــة- سيارة- عدد من اللوحات المعدنية- عدد 4  شورت بلوك لعدد من السيارات- عدد 6  كنترول سيارة- عدد 13 استيكر مُدون عليه أرقام شاسيه- كمية من أجزاء السيارات- عدد 3 رخص تسيير".

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