إطلاق برنامج تدريبى مكثف لأطباء النساء والتوليد للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم إطلاق البرنامج التدريبى المكثف لأطباء النساء والتوليد فى محافظة دمياط، وذلك بالتعاون مع أكديما إنترناشونال؛ برئاسة الدكتور فتحي إبراهيم، التابعة للوزارة والتى تمثل ذراع الدولة فى توفير وسائل تنظيم الأسرة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان، إن البرنامج التدريبى شارك فيه أكثر من 60 طبيبا من طلاب الزمالة المصرية فى تخصص النساء والتوليد، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى متطور ويحاضر فيه كبار الأساتذة من الجامعات المصرية؛ بهدف التعرف على أحدث بروتوكولات العلاج والتشخيص الدقيق للأمراض.

وتابع أن البرنامج التدريبى يستهدف التعرف على مسببات وعوامل خطر السرطانات النسائية، بالإضافة إلى التعرف على الطرق المختلفة لفحص سرطان عنق الرحم، فضلا عن تشخيص شكل بطانة الرحم والمبيض بواسطة TVS.

من جانبه أكد الدكتور فتحى إبراهيم رئيس أكديما إنترناشونال التابعة لوزارة الصحة والسكان أن التعاون مع اللجنه العليا للتخصصات الصحية بالوزارة يمثل حجر الزاوية فى تدريب وتعليم الأطباء، لا سيما تخصص النساء والتوليد، مشيرا إلى أن أكديما إنترناشونال تمثل ذراع الدولة فى دعم وتوفير كل بروتوكولات تنظيم الأسرة، بما توفره من وسائل تنظيم الأسرة من الأجيال المتطورة.

وأوضح أنه تتم الاستجابة السريعة لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال توطين صناعة أحدث وسائل تنظيم الأسرة، وذلك لتوفيرها فى السوق المحلية وتعزيز تواجدها داخل مستشفيات الحكومة، وتابع: توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة يوفر الكثير من قيمة الفاتورة الاستيرادية لهذه الوسائل، مضيفاً: يتم ضخ كل الكميات المطلوبة للوزارة بشكل منتظم.

وقال: شارك فى البرنامج التدريبى أكثر من 60 طبيبا من طلاب الزمالة المصرية بدمياط، ومن المقرر أن يستفيد من البرنامج مع نهاية العام أكثر من 1000 طبيب على مستوى الجمهورية، وسيتم تقديم برامج تدريب وتعليم طبى مستمر تستهدف اطلاع الأطباء على كل جديد.