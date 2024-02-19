الإثنين 19 فبراير 2024
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فن

قائمة مسلسلات رمضان 2024 الكاملة وعدد الحلقات وأبرز أبطالها

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم دراما مسلسلات رمضان 2024، والذي يشهد زخمًا كبيرًا ومتنوعًا في الأعمال الدرامية المقدمة، ما بين الدراما الشعبية والاجتماعية والإثارة والتشويق، كلها تصب في صالح إمتاع المشاهد.

مسلسلات رمضان 2024

إذا فاتتك معرفة المسلسلات وأبطالها في التقرير التالي ترصد «الدستور» لك القائمة الكاملة القائمة لـمسلسلات رمضان 2024 والأبطال وعدد الحلقات، إذ أن هناك مسلسلات 30 حلقة وأخرى 15 حلقة فقط.

مسلسلات 30 حلقة في رمضان 2024

مسلسل الحشاشين مكون من 30 حلقة وهو من بطولة النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عيد وفتحي عبد الوهاب وسوزان نجم الدين وهو من تأليف كمال عبد الرحيم ومن إخراج بيتر ميمي.

مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة النجم أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد ومصطفى غريب وهو مكون من 30 حلقة من إخراج أحمد الجندي.

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مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق ورياض الخولي وسيمون، إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار، وهو عمل درامي مثير مكون من 30 حلقة.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة وميرنا جميل، إخراج بيتر ميمي وتأليف أحمد نادر جلال ويقدم أمير كرارة خلال المسلسل دور طبيب في منطقة شعبية للمرة الأولى، ومكون من 30 حلقة.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان ويواصل العوضي التصوير حتى منتصف شهر رمضان القادم لاستكمال 30 حلقة.

مسلسل صدفة تدور أحداثه في إطار 30 حلقة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وإخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل المعلم في 30 حلقة، بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ وإخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

مسلسل إمبراطورية مين بطولة خالد النبوي وحلا شحية وإخراج محمد سلامة وتأليف إحسان عبدالقدوس، على مدار 30 حلقة.

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مسلسلات 15 حلقة في رمضان 2024

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني جومانا مراد وإخراج مجدي أبو عمير وتأليف مدحت العدل، تدور أحداثه في 15 حلقة.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال ونور وإخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبدالمغيث، مكون من 15حلقة.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني ومحمود البزاوي وإخراج خالد مرعي وتأليف وائل حمدي، مكون من 15 حلقة.

مسلسل مليحة تدور أحداثه في 15 حلقة، بطولة ميرفت أمين ودياب وإخراج عمرو عرفة وتأليف رشا عزت.

مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم وسليمان خاطر وإخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان وتعود نيللي كريم للكوميديا من جديد بعد مسلسل 100 وش، وهو مكون من 15 حلقة.

مسلسل لحظة غضب بطولة محمد شاهين وصبا مبارك إخراج عبدالعزيز النجار وتأليف مهاب طارق ومن المقرر عرض المسلسل عبر منصة واتش إت الرقمية من خلال 15 حلقة.

مسلسل مسار إجباري بطولة عصام عمر وأحمد داش وصابرين وبسمة وهو مكون من 15 حلقة.

مسلسل كامل العدد بلس 1 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وعدد من الشباب والنجوم وهو مكون من 15 حلقة.

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا ومحمد ثروت، إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف أيمن جمال، مكون من 15حلقة.

موسم دراما رمضان الأعمال الدرامية صيد العقارب بيت الرفاعي جودر مسلسل الكبير أوي 8 مسلسلات رمضان 2024

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