الإثنين 19 فبراير 2024
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سياسي

المؤتمر: تقديم مصر مذكرة للعدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية خطوة تاريخية

محمود جبر
محمود جبر

قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تقديم مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خطوة تاريخية ستُسهم في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن هذه الخطوة خطوة هامة في سبيل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهاء هذا الاحتلال الظالم.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تقديم مصر لهذه المذكرة يأتي في إطار دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحرصها على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، علاوة على التأكيد على مكانتها كقوة رائدة في المنطقة.

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وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون بمثابة فرصة لتسليط الضوء على جرائم الإحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

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المؤتمر: المرافعة ستفضح أكاذيب وافتراءت الاحتلال الإسرائيلي

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المرافعة ستفضح أكاذيب وافتراءت الاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولى وإظهاره وجهه القبيح من خلال سياساته العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها ضد الفلسطنيين الأبرياء.

تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية، اليوم الإثنين، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.

ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة.

المؤتمر محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر محكمة العدل الدولية 100 يوم من الحرب على غزة

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